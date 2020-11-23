İdlib'in geçim kaynağı zeytinin hasadı, artan masrafların gölgesinde başladı - Son Dakika

AHMET KARAAHMET - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de gübreleme, ağaç budama ve nakliyat masraflarının yanı sıra akaryakıt fiyatlarındaki artışın getirdiği olumsuzluklara rağmen halk, temel geçim kaynağı zeytinin hasadına başladı. İdlib'de halk, temel geçim kaynağı olan zeytinin hasadına başlasa da geçen yıla kıyasla üretimin azalmasından şikayet ediyor. Çiftçiler, gübreleme, ağaç budama, nakliyat gibi masraflara ek olarak akaryakıt fiyatlarındaki artışın da zeytinciliği olumsuz etkilediğine dikkati çekiyor. Yıllardır zeytin yetiştiren Ebu Muhammed, AA muhabirine açıklamada, bu sene yağmurun geç yağması nedeniyle hasada geç başladıklarını söyledi. Muhammed, "Zeytin ilaçlarını temin etmekte zorlanıyoruz. İşçilik pahalı ve üretilen zeytinyağını yurt dışına ihraç edemiyoruz." dedi. Zeytinyağı sıkma atölyesi sahibi Talib Alouş da "Zeytinyağı üretimine başladık. Yağmurun geç yağması nedeniyle zeytin atölyeye az miktarda geliyor." şeklinde konuştu. Çiftçilerin masrafların artmasından şikayet ettiklerini ifade eden Alouş, piyasada satılan ilaçların da orijinal olmadığını ve ağaçlara zarar verdiğini vurguladı. Alouş, çiftçilerin akaryakıt yerine güneş enerjisi sistemini kullanması için destek talep etti. - İdlib'deki durum Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.