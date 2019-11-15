Son Dakika Haberleri: İdlib'in güneyinde hava saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı
Son Dakika Güncel İdlib'in güneyinde hava saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

İdlib'in güneyinde hava saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya, İdlib'in güneyinde hava saldırılarına devam etti.

İdlib'in güneyinde hava saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya, İdlib'in güneyinde hava saldırılarına devam etti. Gün içerisinde yapılan saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında HTŞ pozisyonları ve bazı yerleşim yerleri hedef alındı. Gün içerisinde düzenlenen saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Rusların İdlib'in güney bölgelerinde yer alan Al-Bara, Hizareen, Hass, Keferrruma; Esed rejiminin ise Merc Ed Dahır ve İştabrak köylerine saldırılar düzenlediği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Bölgedeki helikopterin görüntüsü

-Köylere gerçekleşen hava saldırısını anı

-Hava saldırısı sonrası yükselen dumanlar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:46 Kaynak: DHA
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