İdlib'in güneyinde muhalif gruplar operasyon başlattı: Serakib yoğun çatışmalara sahne oluyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib'in güneyinde muhalif gruplar operasyon başlattı: Serakib yoğun çatışmalara sahne oluyor - Son Dakika Dünya

İdlib'in güneyinde muhalif gruplar operasyon başlattı: Serakib yoğun çatışmalara sahne oluyor

7 saat önce

İdlib'in güneyinde muhalif gruplar operasyon başlattı: Serakib yoğun çatışmalara sahne oluyor

İdlib'in güneyinde muhalif gruplar operasyon başlattı: Serakib yoğun çatışmalara sahne oluyor, System.String[]

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı mücadele veren muhalifler İdlib'in güneyinde kaybedilen yerleşimleri geri almak için operasyon başlattı.


Operasyonda muhalif güçlerin Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdiği açıklandı. Neyrab, 3 Şubat'ta muhalif güçlerin kontrolünden çıkarak el değiştirmişti.

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Serakib, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:52 
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