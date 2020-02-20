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İdlib'in güneyinde muhalif gruplar operasyon başlattı: Serakib yoğun çatışmalara sahne oluyor
7 saat önce
İdlib'in güneyinde muhalif gruplar operasyon başlattı: Serakib yoğun çatışmalara sahne oluyor
Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı mücadele veren muhalifler İdlib'in güneyinde kaybedilen yerleşimleri geri almak için operasyon başlattı.
Operasyonda muhalif güçlerin Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdiği açıklandı. Neyrab, 3 Şubat'ta muhalif güçlerin kontrolünden çıkarak el değiştirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:52
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