İdlib'in güneyinde rejim unsurları vuruluyor - Son Dakika
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İdlib'in güneyinde rejim unsurları vuruluyor

23 dakika önce

İdlib'in güneyinde Suriye rejimin bulunduğu noktalar vuruluyor.

İdlib'in güneyinde rejim unsurları vuruluyor, System.String[]
İdlib'in güneyinde Suriye rejimin bulunduğu noktalar vuruluyor. Ilımlı askeri muhalifler, bölgedeki rejim unsurlarına karadan da darbe vuruyor. Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne giren muhaliflerin rejim güçleri ile şiddetli çatışmalar yaşadığı belirtiliyor.

Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

Neyrab, 3 Şubat'ta rejim güçlerinin eline geçmişti.

Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

İDLİB'DE 2 ASKER ŞEHİT OLDU, 5 ASKER YARALI

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını, belirlenen hedeflerin ateş altına alındığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" denildi.

Bakanlık, İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiğinin öğrenildiğini kaydetti.


- Suriye
Serakib, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:36 Kaynak: DHA
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