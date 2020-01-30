İdlib'in güneyindeki Eriha'da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'in güneyindeki Eriha'da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü - Son Dakika

İdlib'in güneyindeki Eriha'da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu.

İdlib'in güneyindeki Eriha'da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu. Yapılan hava saldırısında 11 kişi ölürken, 40 kişi de yaralandı.

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti.


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:13 Kaynak: DHA
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