İdlib'in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyolu - Son Dakika

SURİYE rejiminin ele geçirmek için yılın başında havadan ve karadan saldırı altına aldığı İdlib'de en kritik nokta olan M4 otoyolu, Türkiye'nin müdahalesi ile güvenli hale geldi. Rejimin, sivillerin kaçışına bile izin vermeyerek bombaladığı yol, şimdilerde Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeleri ile saldırılardan korunuyor.

Suriye rejimi, son yıllarda ülkedeki birçok bölgeyi Rusya ve İran ile yabancı savaşçılar ile havadan ve karadan bombardımanla geri aldı. Suriye rejimi bu süreçte kontrolüne aldığı bölgelerdeki sivillerin de İdlib'e tahliyesine izin verdi. Tahliyeler ile nüfusu 4 milyona ulaşan ve muhaliflerin elindeki son şehir olan İdlib'in geri alınması için rejim, 2018 yılı yazında havadan ve karadan bombardımana başladı. İdlib kırsalındaki bölgeleri uçak, helikopter, roket, havan ve füzeler ile hedef alan rejimin saldırılarının ardından on binlerce sivil, İdlib kent merkezi ve Türkiye sınırına kaçmaya başladı. Ancak rejim, sivillerin kaçış güzergahı olan M4 otoyolunu da kullanılmaması için uçaklarla hedef aldı. Sivillerin kaçışının yanı sıra en önemli ikmal ve lojistik hattı olan M4'ü kullanmasını engellemeyi amaçlayan Esad rejimi, Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin ardından engellendi. Türkiye'nin Rusya ve İran ile yaptığı görüşmelerin ardından varılan mutabakatlar ile bir süre duran rejim, saldırılarını zaman içerisinde sürdürerek anlaşmaları ihlal etti.