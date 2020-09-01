İdlib'in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyolu - Son Dakika

İdlib'in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyolu

SURİYE rejiminin ele geçirmek için yılın başında havadan ve karadan saldırı altına aldığı İdlib'de en kritik nokta olan M4 otoyolu, Türkiye'nin müdahalesi ile güvenli hale geldi.

İdlib'in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyolu, System.String[]

SURİYE rejiminin ele geçirmek için yılın başında havadan ve karadan saldırı altına aldığı İdlib'de en kritik nokta olan M4 otoyolu, Türkiye'nin müdahalesi ile güvenli hale geldi. Rejimin, sivillerin kaçışına bile izin vermeyerek bombaladığı yol, şimdilerde Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeleri ile saldırılardan korunuyor.

Suriye rejimi, son yıllarda ülkedeki birçok bölgeyi Rusya ve İran ile yabancı savaşçılar ile havadan ve karadan bombardımanla geri aldı. Suriye rejimi bu süreçte kontrolüne aldığı bölgelerdeki sivillerin de İdlib'e tahliyesine izin verdi. Tahliyeler ile nüfusu 4 milyona ulaşan ve muhaliflerin elindeki son şehir olan İdlib'in geri alınması için rejim, 2018 yılı yazında havadan ve karadan bombardımana başladı. İdlib kırsalındaki bölgeleri uçak, helikopter, roket, havan ve füzeler ile hedef alan rejimin saldırılarının ardından on binlerce sivil, İdlib kent merkezi ve Türkiye sınırına kaçmaya başladı. Ancak rejim, sivillerin kaçış güzergahı olan M4 otoyolunu da kullanılmaması için uçaklarla hedef aldı. Sivillerin kaçışının yanı sıra en önemli ikmal ve lojistik hattı olan M4'ü kullanmasını engellemeyi amaçlayan Esad rejimi, Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin ardından engellendi. Türkiye'nin Rusya ve İran ile yaptığı görüşmelerin ardından varılan mutabakatlar ile bir süre duran rejim, saldırılarını zaman içerisinde sürdürerek anlaşmaları ihlal etti.

Son olarak geçen yıl yoğun saldırıların ardından Han Şeyhun ve Maaret el Numan ile bu yıl başında Serakib ilçelerinde kontrolü sağlayan rejim, sivillerin kaçış yolu olan M4'e yönelik bombardımanına da devam etti. Şubat ayından itibaren 'İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde Rusya ve İran ile birlikte kontrol gücü olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye takviye birlikler gönderdi. TSK'nın takviyelerinin ardından Moskova'da mart ayında varılan mutabakat ile kritik öneme sahip M4 otoyolunda güvenli koridor oluşturulması kararlaştırıldı. Böylece Lazkiye'den Haseke'ye kadar uzanan önemli bir lojistik ve ikmal hattı olan M4 otoyolunun rejim kontrolüne girmesi engellendi. Türk ve Rus askerlerinin de düzenli olarak ortak devriye yaptığı M4 otoyoluna yönelik rejim saldırılarının durması ile siviller tarafından da gönül rahatlığı ile kullanılır hale geldi.Suriye içindeki kentleri birbirine bağladığı için kritik öneme sahip olan, ikmal ve lojistik hattı olduğu için de kaybedilmesi durumunda İdlib'in düşmesinin önünü açacak olan M4 otoyolunun Türkiye'nin girişimi ile rejim kontrolüne geçmemesi sivilleri mutlu etti. Geçmişte her an bombardımana maruz kalacakları için çok hızlı hareket ettikleri yolda şimdi gönül rahatlığıyla düşük hızda ilerleyen siviller, Türkiye yanlarında olduğu için mutlu olduklarını söyledi. Öte yandan rejimin Rusya desteği ile geçmişte M4 otoyoluna düzenlediği bombardımanda yolun birçok noktasında oluşan hasarın giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı da bildirildi.

?


Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İdlib'in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyolu - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak İslamofobik Fransız dergisi Charlie Hebdo, yine Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımladı Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı İspanya'da La Liga yönetimi, hükmen yenilgi kuralını tartışmaya açtı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti İsveç'te bir mescidin önüne yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bıraktılar G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı         
14:16
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak         
14:11
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı         
13:47
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi         
20:57
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 18:03:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'in kaderini belirleyen kritik nokta; M4 otoyolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei