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İdlib'in "kelebek hastası" kuzenleri tedavi için yardım bekliyor (2)

3 saat önce

İdlib'te yaşayan ve "kelebek hastalığı" rahatsızlığı olan Suriyeli Suheyib Salih'in günlük yaşantısından detaylar "kelebek hastalığı" rahatsızlığı olan Suriyeli Suheyib Salih ile röportaj "kelebek hastalığı" rahatsızlığı olan Suriyeli kuzenler Suheyib ve Hişam Salih Baba Ebu Suheyib ile...

İdlib'te yaşayan ve "kelebek hastalığı" rahatsızlığı olan Suriyeli Suheyib Salih'in günlük yaşantısından detaylar
"kelebek hastalığı" rahatsızlığı olan Suriyeli Suheyib Salih ile röportaj
"kelebek hastalığı" rahatsızlığı olan Suriyeli kuzenler Suheyib ve Hişam Salih
Baba Ebu Suheyib ile röportaj
Suriye'nin İdlib ilinde, halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen genetik cilt rahatsızlığına yakalanan Suheyib Salih ve kuzeni Hişam Salih, tedavi için uzanacak yardım elini bekliyor.
Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle zor günler geçiren ve tedavileri yapılamayan 17 yaşındaki Suheyib ve 18 yaşındaki kuzeni Hişam, halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolysis bullosa" ile mücadele ediyor.
Genetik cilt rahatsızlığı yüzünden el ve ayak parmakları yapışık olan kuzenler, ameliyat edilerek parmaklarının açılacağı günü bekliyor.
Gelişim geriliği de yaşayan Suheyib ve Hişam, yaşıtlarına göre oldukça küçük görünüyor.
Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda iki kız kardeşini kaybeden Suheyib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda yaşadığı korku nedeniyle hastalığının diz kapaklarını etkilediğini ve yürüyemediğini söyledi.
Baba Ebu Suheyib de "Suriye'de bu hastalığın tedavisi yok. Hastalığın tedavisi sadece yurt dışında. Oğlumun tedavisinin yapılarak bu hastalıktan kurtulmasını istiyorum." diye konuştu.
İdlib'in kelebek hastası kuzenleri tedavi için yardım bekliyor (2)
İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:28 Kaynak: AA
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