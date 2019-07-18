İdlib'in "kelebek hastası" kuzenleri tedavi için yardım bekliyor (1)

İdlib
'te yaşayan ve "kelebek hastalığı" rahatsızlığı olan Suriyeli Suheyib Salih'in günlük yaşantısından detaylar
"kelebek hastalığı" rahatsızlığı olan Suriyeli Suheyib Salih ile röportaj Suriye'nin İdlib ilinde, halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen genetik cilt rahatsızlığına yakalanan Suheyib Salih ve kuzeni Hişam Salih, tedavi için uzanacak yardım elini bekliyor.
Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle zor günler geçiren ve tedavileri yapılamayan 17 yaşındaki Suheyib ve 18 yaşındaki kuzeni Hişam, halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolysis bullosa" ile mücadele ediyor. Genetik
cilt rahatsızlığı yüzünden el ve ayak parmakları yapışık olan kuzenler, ameliyat edilerek parmaklarının açılacağı günü bekliyor.
Gelişim geriliği de yaşayan Suheyib ve Hişam, yaşıtlarına göre oldukça küçük görünüyor.
Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun
ilçesine düzenlediği saldırıda iki kız kardeşini kaybeden Suheyib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda yaşadığı korku nedeniyle hastalığının diz kapaklarını etkilediğini ve yürüyemediğini söyledi.