İdlib'in köylerinde şiddetli çatışmalar - Son Dakika
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İdlib'in köylerinde şiddetli çatışmalar

7 saat önce

Hasan DÖNMEZ-Uğur CAN/İDLİP (Suriye) SURİYE'nin İdlib kentinin Mizanez ve Maarat al Naasan bölgelerinde muhalif gruplar ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İdlib'in köylerinde şiddetli çatışmalar, System.String[]

Hasan DÖNMEZ-Uğur CAN/İDLİP (Suriye) SURİYE'nin İdlib kentinin Mizanez ve Maarat al Naasan bölgelerinde muhalif gruplar ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sivillerin boşalttığı köylerdeki çatışmalara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de zaman zaman ateş desteği veriyor.

İdlib'e bağlı Mizanez ve Maarat Al Naasan köylerinde rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Rejim saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşaltmak zorunda kaldığı Mizanez'de bulunan rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında tank ve ağır silahlarla çatışmalar sürüyor. Muhaliflerin elinde bulundurduğu Maarat Al Naasan köyü de rejime bağlı jetler tarafından bombalanıyor. Öte yandan, TSK zaman zaman muhaliflere ateş desteği sağlıyor. Çatışmanın görüntüleri ise Demirören Haber Ajansı kameralarınca kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:49 Kaynak: DHA
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