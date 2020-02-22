İdlib'in kuzeyinde hedef 20 bin briket ev - Son Dakika

İdlib'in kuzeyinde yapılması planlanan 7 bin 397 briket evden 616'sı tamamlanırken briket ev sayısının 20 bine çıkarılması hedefleniyor.



İdlib'in kuzeyinde STK'ların taahhüdüyle 12 bin 603 briket ev daha inşa edilerek, toplamda briket ev sayısının 20 bine çıkarılması hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında toplanan yardımların İdlib'te ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiği bildirildi.



İdlib merkezinde ve kırsalında savaş öncesinde 1.5 milyon kişinin yaşamaktayken, savaş süresince bölgenin yoğun göç alması sebebiyle İdlib'in nüfusunun 3.7 milyona yaklaştı beliritilen açıklamada, " İdlib bölgesinde "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilanından sonra yapılan saldırılarda yaklaşık 360 Bin aile (1.8 Milyon kişi) yerinden edildi. İdlib merkez, İdlib kuzeyi, Atme kamplar bölgesine ve sınırımız yakın noktalarına yönelik göç hareketleri sonucunda, 1 Aralık 2019'dan itibaren günümüze kadar yaklaşık 930 bin kişi sınırımıza yakın yerlere göç etti. Göç edenlerin yüzde 80'si kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bölgedeki kış koşulları ve yoğun yağış yaşam şartlarını olumsuz yönde etkiliyor" denildi.



Siviller için briket evler



İdlib'den zorla göç ettirilenlerin daha iyi şartlarda barınabilmesi için 13 Ocak 2020'de başlatılan "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyasına katılan 8 STK'nın çalışmalarına devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Kampların çevresindeki mevkilerde, briket evlerin yapıldığı alanlarda, altyapı ve zemin çalışmalarını AFAD gerçekleştiriyor.



AFAD koordinasyonunda devam eden "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası ile İdlib'in kuzeyinde planlanan ve 502'si AFAD'ın olmak üzere, toplamda 7 bin 397 briket evden 616'sının yapımı tamamlandı. Yapım süreci, evlerin inşa edildiği sivil kamp ve barınma alanı yakınlarına yapılan saldırılar nedeniyle hızlı ilerleyemiyor. Kampanyaya katılarak evleri yaptıran bu 8 STK arasında, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Hüdayi Vakfı yer alıyor. Göç ettirilen kişi sayısının artmasından dolayı STK'ların taahhüdüyle 12.603 ev daha inşa edilerek briket ev sayısının 20 bine çıkarılması hedefleniyor" ifadeleri kullanıldı.



Yardımlar Devam Ediyor



İdlib'de rejim saldırılarının şiddetlenmeye başladığı Aralık 2019'dan itibaren günümüze kadar, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir, İHH ve Sadakataşı dernekleri tarafından İdlib'teki sivillere yönelik olarak toplamda: 31 bin 172 gıda kolisi,4 milyon 989 bin 836 gıda dışı diğer malzeme,183 bin 263 barınma malzemesi 419 bin 982 hijyen malzemesi, 673 bin 331 ısınma malzemesi, 12 bin 273 hijyen kolisi, 931 bin 206 (kg/lt) muhtelif gıda, 133 bin 308 adet muhtelif gıda, 1 milyon 89 bin 985 giyim/ayakkabı, 6 bin 515 çadır, 56 bin 483 biriket taş, 3 milyon 561 bin 464 kg un, 3 milyon 832 bin 200 adet ekmek ve 59 bin 430 adet sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildiği kaydedildi.



1 Ocak 2020'den itibaren bin 271 insani yardım tırı; 2019 yılı başından bu yana ise toplamda 3 bin 062 insani yardım tırının bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığının belirtildiği açıklamada, "İdlib'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle başlatılan; AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, Hayrat Yardım, Hüdayi Vakfı, İHH'nin destek verdiği "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" Kampanyası, Türkiye'yi İdlibli kardeşlerinin yaralarını sarmaya davet ediyor. Vatandaşlarımız İdlib'deki sivillere destek olmak için www.afad.gov.tr üzerinden ya da İDLİB yazıp 1866'ya göndererek 10 TL bağışta bulunabilir" denildi. - ANKARA