Son Dakika Haberleri: İdlib'in kuzeyindeki mülteci kampına roket saldırısı: 10 ölü
Son Dakika Güncel İdlib'in kuzeyindeki mülteci kampına roket saldırısı: 10 ölü - Son Dakika

İdlib'in kuzeyindeki mülteci kampına roket saldırısı: 10 ölü

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki Kah köyündeki mülteci çadır kampına düzenlenen roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

İdlib'in kuzeyindeki mülteci kampına roket saldırısı: 10 ölü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki Kah köyündeki mülteci çadır kampına düzenlenen roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadan alınan bilgiye göre saat 20.00 sıralarında Hatay sınırındaki İdlib kentinin kuzeyindeki Kah köyündeki çadır kente, rejim güçleri tarafından roket saldırısı düzenlendi. Çadır kentte bulunan doğum hastanesi ve çadırların hedef alındığını ifade edilen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülürken, ölenlerin yarısından fazlasının çocuk olduğu belirtildi.

Yerel medya, en az 10 kişi olarak açıkladığı ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu açıkladı

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-Saldırının yapıldığı kamptan görüntü

-Alevler

-Panik halinde koşan insanlar


Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şule Çet davasında sanıkların mektupları ortaya çıktı
Güleda'yı 'bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 06:35:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdlib'in kuzeyindeki mülteci kampına roket saldırısı: 10 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]