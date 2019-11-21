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İdlib'in kuzeyindeki mülteci kampına roket saldırısı 10 ölü
6 saat önce
İdlib'in kuzeyindeki mülteci kampına roket saldırısı 10 ölüSuriye, (DHA)- Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki Kah köyündeki mülteci çadır kampına düzenlenen roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
İdlib'in kuzeyindeki mülteci kampına roket saldırısı 10 ölü
Suriye, (DHA)- Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki Kah köyündeki mülteci çadır kampına düzenlenen roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyadan alınan bilgiye göre saat 20.00 sıralarında Hatay sınırındaki İdlib kentinin kuzeyindeki Kah köyündeki çadır kente, rejim güçleri tarafından roket saldırısı düzenlendi. Çadır kentte bulunan doğum hastanesi ve çadırların hedef alındığını ifade edilen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülürken, ölenlerin yarısından fazlasının çocuk olduğu belirtildi.
Yerel medya, en az 10 kişi olarak açıkladığı ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu açıkladı
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