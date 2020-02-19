İdlib'in Sarmada kırsalında insanlık dramı - Son Dakika
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İdlib'in Sarmada kırsalında insanlık dramı

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kenti Sarmada kırsalında savaştan kaçmak isteyenler, yol kenarında kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamaya çalışıyor.

İdlib'in Sarmada kırsalında insanlık dramı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kenti Sarmada kırsalında savaştan kaçmak isteyenler, yol kenarında kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Günlük hayatlarını güç şekilde sürdüren kamp sakinlerinin tek isteğiyse temel ihtiyaçlarının giderilmesi.


Suriye'de devam eden iç savaştan kaçan çoğu mülteci, yardım kuruluşlarının gönderdiği çadırlarda hayatını sürdürüyor. İdlib kentinden kaçan mülteciler de Sarmada kırsalında kendi imkanlarıyla yol kenarına çadırlar kurdu. Kampta binden fazla aile yaşam mücadelesi verirken aileler, Esad rejimi tarafından hedef alındıkları için de korkuyor.


Kamptaki çocuklar savaşa rağmen gülüp oynarken anneler ise yemek yapmak için çamurlu suda patatesleri temizlemeye çalışıyor. Kampı havadan görüntüleyen İhlas Haber Ajansı, insanlık dramını gözler önüne serdi.


"Çadırlar bile güvenli değil"


7 çocuğu olan ve ölümden korkan baba Eyüp Muhammed Almar, çadırların güvenli olmadığını söyleyerek, "Tatmadığımız zorlukları tadıyoruz. Evlerimizden olduk. Bütün evlerimiz yerle bir oldu. Güvenli değil hiçbir yer. Türkiye ile aramızda 5 kilometre var sadece. Çocuklarımız mı terörist? Siz kime saldırıyorsunuz? Nerede Birleşmiş Milletler, nerede insan hakları? Evlerini terk etmiş insanlar çadırlar kurdu burada. Çadırlar bile güvenli değil. Olmadı artık duvarları kırıp Türkiye ve Avrupa'ya gireceğiz. Başka yerimiz kalmadı" diye konuştu.


Öte yandan kamptaki bir çocuğun üzerinde bulunan Türk bayrağı baskılı tişört dikkat çekti. - İDLİB

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
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