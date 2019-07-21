İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında hayatını kaybetti
23 dakika önce
Suriye'de Sivil Savunmanın basın çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yaparak İdlib'in sesini dünyaya duyuran Enes Diyab, Rusya'nın hava saldırısında yaşamını yitirdi.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:20 Kaynak: AA
'de Sivil Savunmanın basın çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı
için de serbest habercilik yaparak İdlib
'in sesini dünyaya duyuran Enes Diyab, Rusya
'nın hava saldırısında yaşamını yitirdi. Diyab, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e düzenlenen şiddetli hava saldırılarının görüntülerini çekmişti.
İngiltere'deki tanker krizinde büyük şüphe: Rus müdahalesi araştırılıyor Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu