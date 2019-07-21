Son Dakika Haberleri: İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında hayatını kaybetti
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İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında hayatını kaybetti

23 dakika önce

Suriye'de Sivil Savunmanın basın çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yaparak İdlib'in sesini dünyaya duyuran Enes Diyab, Rusya'nın hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Suriye'de Sivil Savunmanın basın çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yaparak İdlib'in sesini dünyaya duyuran Enes Diyab, Rusya'nın hava saldırısında yaşamını yitirdi. Diyab, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e düzenlenen şiddetli hava saldırılarının görüntülerini çekmişti.
İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında hayatını kaybetti
Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:20 Kaynak: AA
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