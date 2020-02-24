İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli... - Son Dakika

İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli...

6 saat önce

İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne girdi.

İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli..., System.String[]

İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne girdi.

Serakib, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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