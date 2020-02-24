İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli... - Son Dakika

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İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli...
6 saat önce
İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne girdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:28 Kaynak: AA
İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesine açılan Neyrab köyü, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne girdi.
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