İdlib kan ağlıyor - Son Dakika
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İdlib kan ağlıyor

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentine önceki gün düzenlenen ve 19 kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından kent merkezindeki enkaz drone ile görüntülendi.

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Suriye'nin İdlib kentine önceki gün düzenlenen ve 19 kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından kent merkezindeki enkaz drone ile görüntülendi. Büyük tahribatın yaşandığı İdlib'te, enkaz noktalarında çalışma başlatıldı.


Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen önceki gün İdlib'e ağır hava saldırıları gerçekleştirdi. İdlib'in farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 19 kişi hayatını kaybederken, 68 kişi de yaralandı. Saldırı noktalarının başında yer alan ve büyük tahribatın yaşandığı merkez sanayi bölgesi drone ile görüntülendi. Çok sayıda aracın da kullanılamaz hale geldiği patlamada, enkaz altı ve çevresinde çalışma başlatıldı.


Yaşanan bombalı saldırıların ardından kent merkezinde yaşam tekrardan normale dönmeye başladı. - İDLİB

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
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