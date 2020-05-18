İdlib kırsalına 7 tır ramazan yardımı - Son Dakika

İçerisinde 26 ton içme suyu, 25 ton un, ramazan gıda paketleri ve ayakkabıların olduğu yardım malzemeleri sınırdan Suriye tarafına gönderildi.

Adana Dosteller Derneği, Almanya Umut Derneği, Gönüllüler Biseg, Kutup Yıldızı Derneği ve Can Veren Eller Derneği tarafından hazırlanan yardımlar, Suriye'ye ulaştırılmak üzere Hatay 'ın Yayladağı ilçesine geldi.

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