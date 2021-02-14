- İdlib kuzeyine kaçan siviller köylerine dönüyor - Son Dakika

- İdlib kuzeyine kaçan siviller köylerine dönüyor

14.02.2021 11:56

- İdlib kuzeyine kaçan siviller köylerine dönüyor Suriye'de saldırılar nedeniyle İdlib'in kuzeyindeki kamplara sığınan halk, kentin güneyindeki evlerine dönüyor.

- İdlib kuzeyine kaçan siviller köylerine dönüyor

İDLİB - Suriye'de saldırılar nedeniyle İdlib'in kuzeyindeki kamplara sığınan halk, kentin güneyindeki evlerine dönüyor.

Suriye'de çatışmalar nedeniyle yerinden edilen siviller, İdlib'in kuzeyinde sığındıkları kamplardan evlerine dönmeye çalışıyor. Uzun süredir çadırlarda zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan siviller, İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye'ye dönüyorlar.

Cebel Zaviye bölgesinde bulunan Kansafra köyündeki siviller, saldırılarda hasar gören evlerini tamir etmeye çalışıyor. Aileleriyle yaşam mücadelesi veren siviller, kendilerine yıkıntıların ortasında yaşanılacak alanlar oluşturmaya çalışıyor.

Köyüne yeni dönen Halit Ömer yaptığı açıklamada, "Çadırlarda yaşamak çok zor. Evimize döndük, artık hayatımızı ve işlerimizi yeniden düzene sokmaya çalışıyoruz. Şimdiki durum eskisine göre çok iyi" dedi.

Dükkanlar yeniden açıldı

Bölgede günlük yaşamda hareketlilik başladı. Köylerdeki dükkanlar açılırken, giderek satılan gıda malzemelerinin miktarı da artmaya başladı.

İdlib'in kuzeyindeki bir kamptan Cebel Zaviye'ye dönen ve bakkal dükkanını yeniden açan Mustafa Ibrahim, "Yaklaşık bir yıl, Türkiye sınırlarına yakın İdlib'in kuzeyinde kaldım. Orada bir süre kamplarda kaldık kışın çok soğuk yazın çok sıcak oluyordu. Çok zor durumdaydık. Türk Silahlı Kuvvetleri Cebel Zaviye 'ye girdikleri anda çok rahatladık evimize dönebildik çok yardım ettiler bize" ifadelerini kullandı.

Berber dükkanı sahibi Alaa Al-Yusuf ise, "Türkiye sınırına yakın bir yere gitmiştik. Şimdi ise Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde bölge sakin ve güvende oldu dükkanlarımızı bile açabildik. Türkiye Suriye halkına verdiği destek için teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

- İdlib kuzeyine kaçan siviller köylerine dönüyor
- İdlib kuzeyine kaçan siviller köylerine dönüyor
- İdlib kuzeyine kaçan siviller köylerine dönüyor
- İdlib kuzeyine kaçan siviller köylerine dönüyor

Türkiye, Suriye, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İdlib kuzeyine kaçan siviller köylerine dönüyor - Son Dakika


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