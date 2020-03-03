İdlib'le ilgili provokatif paylaşım yapan 6 sosyal medya hesabına soruşturma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İdlib'le ilgili provokatif paylaşım yapan 6 sosyal medya hesabına soruşturma - Son Dakika

İdlib'le ilgili provokatif paylaşım yapan 6 sosyal medya hesabına soruşturma

6 saat önce

Sakarya'da Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerine yönelik yapılan hain saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 6 hesap hakkında adli işlem başlatıldı.

İdlib'le ilgili provokatif paylaşım yapan 6 sosyal medya hesabına soruşturma, System.String[]

Sakarya'da Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerine yönelik yapılan hain saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 6 hesap hakkında adli işlem başlatıldı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İdlib bölgesinde yapılan hain saldırı sonrasında provokatif paylaşımlarda bulunan 6 sosyal medya hesabını tespit etti. İdlib'te şehit olan askerler üzerinden algı oluşturacak şekilde provokatif amaçlı paylaşım ve yorumlarda bulunan 6 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi
Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 01:06:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'le ilgili provokatif paylaşım yapan 6 sosyal medya hesabına soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]