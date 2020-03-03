İdlib'le ilgili provokatif paylaşım yapan 6 sosyal medya hesabına soruşturma - Son Dakika

Sakarya'da Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerine yönelik yapılan hain saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 6 hesap hakkında adli işlem başlatıldı.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İdlib bölgesinde yapılan hain saldırı sonrasında provokatif paylaşımlarda bulunan 6 sosyal medya hesabını tespit etti. İdlib'te şehit olan askerler üzerinden algı oluşturacak şekilde provokatif amaçlı paylaşım ve yorumlarda bulunan 6 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA