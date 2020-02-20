İdlib'liler ellerinde türk bayraklarıyla sokağa döküldü - Son Dakika
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İdlib'liler ellerinde türk bayraklarıyla sokağa döküldü

6 saat önce

İdlib'liler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldüHasan DÖNMEZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİB (Suriye), (DHA)- İDLİB'liler, Suriye rejiminin bulunduğu noktaların vurulmasını ve muhaliflerin bölgedeki rejim unsurlarına karadan operasyonunu ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara inerek kutladı.

İdlib'liler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü

Hasan DÖNMEZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİB (Suriye), (DHA)- İDLİB'liler, Suriye rejiminin bulunduğu noktaların vurulmasını ve muhaliflerin bölgedeki rejim unsurlarına karadan operasyonunu ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara inerek kutladı. Rejim aleyhine slogan atan yaklaşık 500 kişi, araç konvoyu oluşturup şehir turu attı.

İdlib'de saat kulesi meydanında toplanan yaklaşık 500 kişi, bugün Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab Köyü'ndeki rejim güçlerine düzenlenen operasyonu kutladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla rejim aleyhine sloganlar atan grup, Türkiye'ye ise övgüler yağdırdı. Toplanan kalabalık Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.

İdlib'liler ellerinde türk bayraklarıyla sokağa döküldü

Suriye, İdlib, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:33 Kaynak: DHA
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