"İdlib mezarlığa dönebilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İdlib mezarlığa dönebilir' - Son Dakika

"İdlib mezarlığa dönebilir"

6 saat önce

Aralık ayından beri kaçışlar devam ediyor.

Aralık ayından beri kaçışlar devam ediyor. Halk, canını kurtarmak için çabalıyor. Birleşmiş Milletlere göre, o zamandan bu yana göç edenlerin sayısı 700 bini aştı. Üstelik bunların çoğu kadın ve çocuk.. Son 10 haftada yerinden edilenlerin sayısı 9 yıllık iç savaşın en yüksek seviyesine çıktı.

İki hafta içinde rejim güçlerinin iki defa Mehmetçik'i hedef alması ve Türkiye'nin de karşılık vermesi sonucu siviller çatışma ortasında kaldı. BM yetkililerine göre çatışmaların devam etmesi durumunda İdlib ve kentsel bölgelerden 280 bin kişi daha göç edebilir.

BM verilerine göre, 5.5 milyon Suriyeli sığınmacının 3.6 milyonu Türkiye'de yaşıyor. Yaklaşık 6 milyon Suriyelinin de ülke içinde göç etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

BM ise, Dünyada yerinden edilmiş en büyük insan yığınıyla karşı karşıyayız ve buranın mezarlığa dönmemesi için derhal çatışmaların sonlandırılması gerekiyor" diyor.

Milli Savunma bakanlığı da İdlib ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Konunun taraflarından olan Rusya'dan da açıklama geldi. Türkiye'nin sınır ötesi mühimmat takviyesini suçlayan Rusya, bunun durumu kötüleştirdiğini iddia etti. Açıklamada, Anlaşmaların uygulanması en önemli konu. Koordinasyonsuz ve acele kararlar alınmamalı" denildi. Son günlerde sıcak gelişmelerin yaşandığı İdlib, gündem maddesi olmamasına rağmen Türkiye'nin girişimi üzerine NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ele alındı. Ankara, gerek ABD'nin gerekse, NATO'nun İdlib konusunda daha somut katkıda bulunmasını istiyor. İdlib'deki durum konusunda, özellikle de sivillere yönelik saldırılarla ilgili endişesini gizlemeyen NATO, Rusya destekli Esad güçlerine, kabul edilemez olarak nitelediği, saldırılara son verme çağrısını yineledi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylara ilişkin video paylaşımında bulundu. Videoda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" mesajı verildi.

(İHA)

İdlib mezarlığa dönebilir

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Aralık, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
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