İdlib: Milli Savunma Bakanlığı, 2 Türk askerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İdlib: Milli Savunma Bakanlığı, 2 Türk askerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini... - Son Dakika Dünya

İdlib: Milli Savunma Bakanlığı, 2 Türk askerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini...

6 saat önce

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

İdlib: Milli Savunma Bakanlığı, 2 Türk askerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini..., System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib eyaletinde düzenlenen bir hava saldırısı sonucu 2 Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada hava saldırısı sonucu 2 Türk askerinin de yaralandığı duyuruldu.

İdlib, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:40 
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