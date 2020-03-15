İdlib Mutabakatı sonrası ilk Türkiye-Rusya ortak kara devriyesi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib Mutabakatı sonrası ilk Türkiye-Rusya ortak kara devriyesi yapıldı - Son Dakika Dünya

İdlib Mutabakatı sonrası ilk Türkiye-Rusya ortak kara devriyesi yapıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 Mart'ta imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, İdlib'deki M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus ortak kara devriyesi yapıldı.

İdlib Mutabakatı sonrası ilk Türkiye-Rusya ortak kara devriyesi yapıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 Mart'ta imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, İdlib'deki M4 karayolunda birinci Türk-Rus ortak kara devriyesi yapıldı.


Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" ifadeleri kullanıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:48 
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İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı
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