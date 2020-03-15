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İdlib Mutabakatı sonrası ilk Türkiye-Rusya ortak kara devriyesi yapıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 Mart'ta imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, İdlib'deki M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus ortak kara devriyesi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 Mart'ta imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, İdlib'deki M4 karayolunda birinci Türk-Rus ortak kara devriyesi yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:48
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