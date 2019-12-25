İdlib operasyonu: Onbinlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde

Suriye ordusunun İdlib vilayetine yönelik yeni bir operasyon başlatması sonrası çatışma bölgesinde yaşayan onbinlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçıyor. Reuters ve AFP haber ajansları eyaletin güneyindeki köylerden yaşanan kaçışı görüntüledi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca geçtiğimiz hafta 30 bin kişi evlerini terk etti. Toplam rakamın ise 80 bine ulaştığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pazar günü yaptığı açıklamada,

Uluslararası haber ajansları, M5 otoyolu üzerindeki Marat El Numan ve Hazano kasabalarındaki yoğun araç trafiğini görüntüledi.

Suriye ordusunun amacının, Şam ve Halep'i birbirine bağlayan bu stratejik otoyolu ele geçirmek olduğu kaydediliyor.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Marat El Numan'ın hemen dışındaki Türk gözlem noktasının da, Suriye ordu güçlerince çevrildiğini aktardı.

Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden bir kaynak, Suriye ordu güçlerinin Marat El Numan'ın 6 kilometre dışında olduğunu doğruladı.

En az 100 kişinin öldüğü bildiriliyor

Suriye resmi haber ajansı olan Sana'da operasyona ilişkin yer alan haberde, 'teröristlere ait hedeflerin yokedildiği" savunuldu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Rus ve Suriye uçaklarının otoyol üzerinde ağır bir bombardıman faaliyeti yürüttüğünü bildiriyor.

Gözlemevi, sivil konvoyların vurulduğunu ve en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor.

Rusya destekli Suriye ordusunun geçen hafta başlattığı İdlib ilerleyişinde şu ana kadar en az 100 kişinin öldüğü bildiriliyor.

İdlib eyaletinin nüfusu 3 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de sözcüsü aracılığıyla tüm taraflara sivilleri koruma çağrısında bulundu.

Rusya ve Türkiye'nin masaya oturarak, muhalifler ve rejim ordusu arasında silahtan arındırılmış bölge oluşturduğu İdlib'de Türkiye'nin 12 gözlem noktası yer alıyor.

Rusya, İdlib'de El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam adlı örgüte karşı operasyon yürütüldüğünü ve "anlaşma teröristleri kapsamadığı için ateşkesi ihlal etmediklerini" savunuyor.

İç savaş öncesi nüfusu 1 milyon civarında olan İdlib bölgesi, ülkenin diğer noktalarında evlerini terk etmek zorunda kalanların da yerleşmesiyle 3 milyona ulaştı.