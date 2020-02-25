İdlib rejim uçaklarının telsizini dinliyor sivilleri ve muhalifleri bombardımandan önce uyarıyor. - Son Dakika

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İdlib rejim uçaklarının telsizini dinliyor sivilleri ve muhalifleri bombardımandan önce uyarıyor.
6 saat önce
İDLİB Rejim uçaklarının telsizini dinliyor sivilleri ve muhalifleri bombardımandan önce uyarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
İDLİB Rejim uçaklarının telsizini dinliyor sivilleri ve muhalifleri bombardımandan önce uyarıyor
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