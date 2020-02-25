İdlib rejim uçaklarının telsizini dinliyor sivilleri ve muhalifleri bombardımandan önce uyarıyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib rejim uçaklarının telsizini dinliyor sivilleri ve muhalifleri bombardımandan önce uyarıyor. - Son Dakika

İdlib rejim uçaklarının telsizini dinliyor sivilleri ve muhalifleri bombardımandan önce uyarıyor.

6 saat önce

İDLİB Rejim uçaklarının telsizini dinliyor sivilleri ve muhalifleri bombardımandan önce uyarıyor.

İDLİB Rejim uçaklarının telsizini dinliyor sivilleri ve muhalifleri bombardımandan önce uyarıyor

İdlib rejim uçaklarının telsizini dinliyor sivilleri ve muhalifleri bombardımandan önce uyarıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
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