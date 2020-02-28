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İdlib saldırısı ile tekrar gündeme gelen NATO Anlaşmasının 5'inci maddesi ne diyor?
6 saat önce
İdlib'deki saldırı sonrasında, NATO üyesi ülkelerin korunması için müdahaleyi içeren Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5'inci maddesi yeninden gündeme geldi. Peki askeri ittifak, üyesi Türkiye'nin askeri varlığının Suriye'de hedef alınması karşısında 5'inci maddesi ne diyor?
Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerlerin hayatını kaybettiği saldırının ardından Ankara, "NATO'dan somut adımlar bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Saldırı sonrasında, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ülkelerin korunması için müdahaleyi içeren Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5'inci maddesi yeninden gündeme geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:34
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