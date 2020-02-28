İdlib saldırısı Rus ekonomisini de etkiledi - Son Dakika
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İdlib saldırısı Rus ekonomisini de etkiledi

7 saat önce

İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olmasının ardından Rus piyasasında düşüş yaşandı.

İdlib saldırısı Rus ekonomisini de etkiledi, System.String[]

İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olmasının ardından Rus piyasasında düşüş yaşandı. Rus Rublesi, dolar karşısında değer kaybetti.

İdlib'de rejimi güçlerinin saldırısında 33 Türk askerinin şehit olması, Rus ekonomisini de etkiledi. Rus ekonomisi dövizdeki yükseliş ve borsadaki düşüşle güne başladı. Dolar, Rus Rublesi karşısında Rusya Merkez Bankası verilerine göre yüzde 1,6 oranında yükselerek 67.075 ruble oldu. Euro ise yüzde 0,70 oranında yükselerek 78 ruble seviyesine ulaştı. Moskova Borsası ise sabah saatlerinden itibaren yüzde 3,77 oranında düşüş yaşayarak güne başladı. Rus ekonomistler İdlib'de yaşanan olaylar ile ilgili piyasaların pozitif beklenti içerisinde olmadığını, bu nedenle dövizdeki artış ve borsadaki düşüşün sürebileceğine vurgu yaptı.

Öte yandan dolar, en son geçtiğimiz Eylül ayında 67 ruble seviyesini geçmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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