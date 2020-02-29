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İdlib saldırısı: Rusya konsolosluğu önünde protesto: 'Katil Rusya, katil Putin'
9 dakika önce
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, İdlib'deki saldırıyı protesto etti.
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, İdlib'deki saldırıyı protesto etti.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:27
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