İdlib saldırısına Avrupalı liderlerin tepkileri ne oldu? Brüksel'den ilk açıklamalar - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib saldırısına Avrupalı liderlerin tepkileri ne oldu? Brüksel'den ilk açıklamalar - Son Dakika Dünya

İdlib saldırısına Avrupalı liderlerin tepkileri ne oldu? Brüksel'den ilk açıklamalar

6 saat önce

İdlib saldırısına Avrupalı liderlerin tepkileri ne oldu? Brüksel'den ilk açıklamalar

İdlib saldırısına Avrupalı liderlerin tepkileri ne oldu? Brüksel'den ilk açıklamalar, System.String[]

Suriye'nin İdlib şehrinde Rusya destekli Şam yönetiminin düzenlediği hava saldırısında 33 Türk askeri öldü, 32 asker de yaralandı.


Moskova'dan gelen ilk açıklamada saldırıya Rus kuvvetlerinin katılmadığı belirtilirken, "Türk askerlerinin o bölgede olmaması gerektiği" söylendi.

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Suriye, Rusya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:19 
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