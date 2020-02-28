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İdlib saldırısına Avrupalı liderlerin tepkileri ne oldu? Brüksel'den ilk açıklamalar
6 saat önce
İdlib saldırısına Avrupalı liderlerin tepkileri ne oldu? Brüksel'den ilk açıklamalar
Suriye'nin İdlib şehrinde Rusya destekli Şam yönetiminin düzenlediği hava saldırısında 33 Türk askeri öldü, 32 asker de yaralandı.
Moskova'dan gelen ilk açıklamada saldırıya Rus kuvvetlerinin katılmadığı belirtilirken, "Türk askerlerinin o bölgede olmaması gerektiği" söylendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:19
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