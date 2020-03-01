İdlib saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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İdlib saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı
6 saat önce
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısına ilişkin sosyal medya paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçu nedeniyle gözaltına alınan A.D. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:24 Kaynak: AA
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısına ilişkin sosyal medya paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçu nedeniyle gözaltına alınan A.D. tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutulandı.
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