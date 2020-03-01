İdlib saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İdlib saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısına ilişkin sosyal medya paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçu nedeniyle gözaltına alınan A.D. tutuklandı.

İdlib saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısına ilişkin sosyal medya paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçu nedeniyle gözaltına alınan A.D. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutulandı.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:24 Kaynak: AA
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