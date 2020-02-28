İdlib saldırısının ardından NATO '5. madde'yi işletir mi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya İdlib saldırısının ardından NATO '5. madde'yi işletir mi? - Son Dakika Dünya

İdlib saldırısının ardından NATO '5. madde'yi işletir mi?

6 saat önce

İdlib saldırısının ardından NATO '5. madde'yi işletir mi? İttifak'ın 4. maddesi çerçevesinde Türkiye'nin çağrısıyla olağanüstü toplanan NATO'nun ortak bir askeri cevap vermesini öngören 5. maddenin işletilip işletilmeyeceği tartışma konusu. Uzmanlara göre, şu an böyle birşey mümkün değil.

İdlib saldırısının ardından NATO '5. madde'yi işletir mi?, System.String[]

Suriye'nin İdlib vilayetinde perşembe gecesi Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Ankara'nın talebi üzerine NATO bugün olağanüstü toplandı. Toplantı, Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca gerçekleşti.


Peki 4. madde ne diyor, müttefik ülkelerden birini hedef alan saldırıya NATO'nun ortak karşılık vermesini öngören 5. madde işletilir mi?

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Ankara, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:34 
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