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İdlib saldırısının ardından NATO '5. madde'yi işletir mi?
6 saat önce
İdlib saldırısının ardından NATO '5. madde'yi işletir mi? İttifak'ın 4. maddesi çerçevesinde Türkiye'nin çağrısıyla olağanüstü toplanan NATO'nun ortak bir askeri cevap vermesini öngören 5. maddenin işletilip işletilmeyeceği tartışma konusu. Uzmanlara göre, şu an böyle birşey mümkün değil.
Suriye'nin İdlib vilayetinde perşembe gecesi Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Ankara'nın talebi üzerine NATO bugün olağanüstü toplandı. Toplantı, Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca gerçekleşti.
Peki 4. madde ne diyor, müttefik ülkelerden birini hedef alan saldırıya NATO'nun ortak karşılık vermesini öngören 5. madde işletilir mi?
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:34
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