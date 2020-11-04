- İdlib saldırısının bilançosu arttı- Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

- İdlib saldırısının bilançosu arttı- Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

04.11.2020 16:58

- İdlib saldırısının bilançosu arttı Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi Esad rejimi, bu sabah İdlib kırsalındaki sivil yerleşim bölgelerine topçu saldırıları düzenlemiş ve 4 sivil hayatını kaybetmişti.

- İdlib saldırısının bilançosu arttı

Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

İDLİB - Esad rejimi, bu sabah İdlib kırsalındaki sivil yerleşim bölgelerine topçu saldırıları düzenlemiş ve 4 sivil hayatını kaybetmişti. Günün ilerleyen saatlerinde vefat edenlerin sayısı artarak 8'e yükseldi.

Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kırsalındaki Kafraya, Ariha, Nahliya kasabalarına topçu birlikleriyle saldırı düzenledi. Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artarak 8'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 15 olarak açıklandı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğu ifade edildi. Saldırının ardından bölgede bulunan evler yıkılırken, enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel kaynaklar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

- İdlib saldırısının bilançosu arttı- Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
- İdlib saldırısının bilançosu arttı- Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
- İdlib saldırısının bilançosu arttı- Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
- İdlib saldırısının bilançosu arttı- Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
- İdlib saldırısının bilançosu arttı- Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Saldırı, Sivil, Sabah, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - İdlib saldırısının bilançosu arttı- Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika


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Son Dakika

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