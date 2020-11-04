- İdlib saldırısının bilançosu arttı- Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

- İdlib saldırısının bilançosu arttı- Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
04.11.2020 16:58
- İdlib saldırısının bilançosu arttı Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi Esad rejimi, bu sabah İdlib kırsalındaki sivil yerleşim bölgelerine topçu saldırıları düzenlemiş ve 4 sivil hayatını kaybetmişti.
- İdlib saldırısının bilançosu arttı
Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
İDLİB - Esad rejimi, bu sabah İdlib kırsalındaki sivil yerleşim bölgelerine topçu saldırıları düzenlemiş ve 4 sivil hayatını kaybetmişti. Günün ilerleyen saatlerinde vefat edenlerin sayısı artarak 8'e yükseldi.
Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kırsalındaki Kafraya, Ariha, Nahliya kasabalarına topçu birlikleriyle saldırı düzenledi. Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artarak 8'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 15 olarak açıklandı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğu ifade edildi. Saldırının ardından bölgede bulunan evler yıkılırken, enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel kaynaklar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Son Dakika Son Dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki savaş uçağını düşürdü, 7 köy işgalden kurtarıldı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi