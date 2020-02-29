İdlib şehidi Ahmet Alpaslan'a son görev - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) İzmir'in Gaziemir ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan için memleketi İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde, askeri tören düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, şehidin babası İbrahim Alpaslan, annesi Latifa Alpaslan, kız kardeşleri Dilan ve Berivan Alpaslan ile silah arkadaşları ve sevenleri katıldı. Çok sayıda İzmirli de ellerinde Türk bayraklarıyla cenazeye gelerek, şehit için dua etti.Acılı anne Latifa Alpaslan ile şehidin kız kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından bir süre tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi, tekbir getirilerek, Konak ilçesine bağlı Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.