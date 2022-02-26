İdlib şehidi Ali Özer'in babası: "Acımız ilk günkü gibi yüreğimizde ve taptaze" - Son Dakika
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İdlib şehidi Ali Özer'in babası: "Acımız ilk günkü gibi yüreğimizde ve taptaze"

26.02.2022 09:45

İdlib şehidi Ali Özer'in babası: "Acımız ilk günkü gibi yüreğimizde ve taptaze" Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib'te 34 Türk askerini 27 Şubat'ta şehit etmesinin üzerinden 2 yıl geçti Oğlunun mezarını her gün ziyaret ederek gözyaşı döken anne Nazmiye Özer: "Oğlumuz bekardı ve hayatının...

İdlib şehidi Ali Özer'in babası: "Acımız ilk günkü gibi yüreğimizde ve taptaze"

Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib'te 34 Türk askerini 27 Şubat'ta şehit etmesinin üzerinden 2 yıl geçti

Oğlunun mezarını her gün ziyaret ederek gözyaşı döken anne Nazmiye Özer:

"Oğlumuz bekardı ve hayatının henüz başındaydı"

HATAY - Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Çavuş Muhammed Ali Özer'in babası Hüseyin Özer, "İki yıl geçmesine rağmen acımız hala yüreğimizde ve taptaze" dedi.

Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib'te 34 Türk askerini 27 Şubat'ta şehit etmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Hatay'ın Antakya İlçesi'ne bağlı Gülderen Mahallesi'nde yaşayan İdlib şehitlerinden Piyade Astsubay Çavuş Muhammed Ali Özer'in ailesinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Özer ailesi şehit oğullarının mezarını her gün ziyaret ederek dua ediyor.

Bin yılda geçse de acılarının aynı şekilde kalacağını söyleyen şehit babası Özer; "Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Diğer tüm şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Oğlumuzla gurur duyuyoruz

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Muhammed Ali Özer'in annesi Nazmiye Özer ise, oğulları ile gurur duyduklarını belirterek, "Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, şehitlerimizin annelerine de sabırlar versin. Şehitlerimizin mekanları Cennet olsun inşallah" dedi.

Anne Özer şehit oğlunun iki yıl geçmesine rağmen aklından bir an olsun bile çıkmadığını belirterek; "Unutacağımızı zannetmiyoruz. Şehit oğlumuzun eşyalarının bir kısmını burada. Resimleri var, hiçbir şeyine dokunamıyoruz. Birkaç parça eşyası var, unutulmaz. Allah vatanımıza, milletimize Allah yardım etsin. Askerlerimizi bütün kötülüklerden korusun. Allah inşallah vatanımızın birliğini ve dirliğini inşallah bozmasın. Oğlumuz bekardı ve hayatının henüz başındaydı. 34 askerimiz de tazecikti. Bizlere ve tüm annelere sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İdlib şehidi Ali Özer'in babası: Acımız ilk günkü gibi yüreğimizde ve taptaze
İdlib şehidi Ali Özer'in babası: Acımız ilk günkü gibi yüreğimizde ve taptaze
İdlib şehidi Ali Özer'in babası: Acımız ilk günkü gibi yüreğimizde ve taptaze

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Ali Özer, Rusya, Şehit, İdlib, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İdlib şehidi Ali Özer'in babası: 'Acımız ilk günkü gibi yüreğimizde ve taptaze' - Son Dakika


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