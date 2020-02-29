İdlib şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

İdlib şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehit Akçadağ'ın (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak, konvoy eşliğinde Karamanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, tarihi Ulu Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Bekir ve kardeşi Mehmet, törene askeri kamuflajla katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, baba Bekir Akçadağ'ın koluna girerek, teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Orhangazi Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, MHP Milletvekili Sefer Aycan, CHP Milletvekili Ali Öztunç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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