İdlib şehidi Astsubay Muhammed Ali Özer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Astsubay Muhammed Ali Özer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Astsubay Muhammed Ali Özer, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Muhammed Ali Özer'in cenazesi memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Muhammed Ali Özer'in cenazesi memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Özer'in (25) Türk bayrağına sarılı tabutu, Güldere Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından baba Hüseyin Özer'in isteği doğrultusunda cenaze namazının kılınacağı mahalle mezarlığına kadar omuzlarda taşındı.

Buradaki törene şehidin annesi Nazmiye, babası Hüseyin Özer ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Özer'in askeri beresini ve künyesini takan sözlüsü Gülşen Türkoğlu asker selamı vererek şehidin tabutuna sarıldı, gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

İdlib şehidi Astsubay Muhammed Ali Özer, son yolculuğuna uğurlandı

Muhammed Ali, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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