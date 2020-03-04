İdlib şehidi Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı - Son Dakika

İdlib şehidi Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un (26) bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

İdlib şehidi Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un (26) bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' sözleri duygulandırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un, amcası tarafından bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Amcasının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, amcanın 'Hatay'da sınırdasın, şehit olmayı düşünüyorsun' demesi üzerine şehit Coşkun, "Düşünüyorum değil, kalbime doğuyor" ifadesini kullandı. Coşkun ayrıca, "Şehitlik güzel bir mertebe, inşallah olurum" diye yaptığı konuşma da duygulandırdı.


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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:46 Kaynak: DHA
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