İdlib şehidi Cuma Bağatur, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'dan uçakla Batman Meydan Komutanlığına ulaştırılan şehit Bağatur'un cenazesi, kara yoluyla Sason'a götürüldü.

Cuma Bağatur'un için Sason Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, şehit Bağatur'un öz geçmişi okundu.

Kılınan cenaze namazının ardından dua edildi ve helallik istendi. Şehit Cuma Bağatur'un cenazesi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", sloganlarıyla tekbirler eşliğinde götürüldüğü Erdemli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, şehidin babası Mehmet Bağatur ve yakınlarının yanı sıra Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Askere gidebilmek için yaşını büyütmüş

Geçen yıl annesini kanser hastalığından kaybeden şehidin askere gidebilmek için yaşını büyüttüğü, vatani görevini tamamladıktan sonra da sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev aldığı öğrenildi.