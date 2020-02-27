İdlib şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş için Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi Malik Ejder Türbesi yanındaki meydanda öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin 6 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Ayşe, babası Ali, annesi Zeynep, kardeşleri Onur ve Furkan Baykuş ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin cenazesi dualarla mahalle mezarlığına defnedildi. Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Güven de katıldı.

(Halil Ulubey/İHA)