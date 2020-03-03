İdlib şehidi emre baysal'ın kardeşi geri kalan hayatımda askeriyede görev almak istiyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi emre baysal'ın kardeşi geri kalan hayatımda askeriyede görev almak istiyorum - Son Dakika

İdlib şehidi emre baysal'ın kardeşi geri kalan hayatımda askeriyede görev almak istiyorum

6 saat önce

İDLİB ŞEHİDİ EMRE BAYSAL'IN KARDEŞİ GERİ KALAN HAYATIMDA ASKERİYEDE GÖREV ALMAK İSTİYORUM (1)

İDLİB ŞEHİDİ EMRE BAYSAL'IN KARDEŞİ GERİ KALAN HAYATIMDA ASKERİYEDE GÖREV ALMAK İSTİYORUM (1)

İdlib şehidi emre baysal'ın kardeşi geri kalan hayatımda askeriyede görev almak istiyorum

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:49 Kaynak: DHA
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