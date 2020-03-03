İdlib şehidi emre baysal'ın kardeşi geri kalan hayatımda askeriyede görev almak istiyorum - Son Dakika

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İdlib şehidi emre baysal'ın kardeşi geri kalan hayatımda askeriyede görev almak istiyorum
6 saat önce
İDLİB ŞEHİDİ EMRE BAYSAL'IN KARDEŞİ GERİ KALAN HAYATIMDA ASKERİYEDE GÖREV ALMAK İSTİYORUM (1)
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:49 Kaynak: DHA
İDLİB ŞEHİDİ EMRE BAYSAL'IN KARDEŞİ GERİ KALAN HAYATIMDA ASKERİYEDE GÖREV ALMAK İSTİYORUM (1)
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