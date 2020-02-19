İdlib şehidi Enes Alper'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Enes Alper'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

İdlib şehidi Enes Alper'in ailesine taziye ziyareti

6 saat önce

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ile şehit aileleri, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İdlib şehidi Enes Alper'in ailesine taziye ziyareti, System.String[]

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ile şehit aileleri, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Demir ve beraberindeki şehit aileleri Alper'in Yıldıztepe beldesinde ikamet eden ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Alper'in ailesinin de kahraman şehitlerin ailelerinin kervanına katıldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki evlat acısı zordur. Lakin teselliyi bulduğumuz tek neden şehit olan kardeşlerimizin Allah yolunda, vatan, bayrak, din ve namus uğrunda şehadete ulaşmış olmalarıdır. Her zaman dernek olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. Devletimiz her zaman yanımızda ve yanımızda olmaya devam ediyor. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, tüm şehitlerimize minnet saygı ve dualarımızı gönderiyoruz, acınızı paylaşıyoruz."

Demir, daha sonra Alper'in babasına Türk bayrağını takdim etti.

Ömer Demir, Niğde, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile İdlib konusunda beraber çalışıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'e harekat an meselesidir Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:36:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib şehidi Enes Alper'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]