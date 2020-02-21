İdlib şehidi Ertürk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Ertürk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Ertürk son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

İdlib şehidi Ertürk son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk için Bahaettin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehit oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Osman Ertürk, "Beni bırakma oğlum" diyerek tabuta sarıldı. Gözyaşlarına boğulan kardeşi Yasin ve annesi Hatice Ertürk ise yakınlarının yardımlarıyla ayakta durdu. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanıp ağladı.

Gaziantep İl Müftüsü Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Ertürk'ün cenazesi, cenaze aracına taşındı. Ertürk'ün cenazesi, Asri Mezarlık'a götürülerek şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Ertürk'ün 2 yıldır TSK'da görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.


- Gaziantep
Gaziantep, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:45 Kaynak: DHA
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