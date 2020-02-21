İdlib şehidi Ertürk'ün cenazesi, Gaziantep'e getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Ertürk'ün cenazesi, Gaziantep'e getirildi - Son Dakika

İdlib şehidi Ertürk'ün cenazesi, Gaziantep'e getirildi

7 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi.

İdlib şehidi Ertürk'ün cenazesi, Gaziantep'e getirildi, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göç ve krizi önlemek için kontrol gücü olarak bulunduğu İdlib'de, dün rejim tarafından düzenlen hava saldırısında 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit askerlerden Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün cenazesi sabah saatlerinde memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehidin cenazesini Gaziantep Havalimanı'nda Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, şehidin annesi Hatice Ertürk, babası Osman Ertürk, kardeşleri, akrabaları ve askeri erkan karşıladı. 3 kardeş oldukları öğrenilen Ertürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre tören mangasınca omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Asri Mezarlık Gasilhanesi'ne götürüldü. Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehidin annesi ve akrabalarını cenazeyi karşılayan protokol üyeleri teselli etti.2 yıldır TSK'da görev yapan ve bekar olan şehit Mustafa Ertürk'ün cenazesi, öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


- Gaziantep
Gaziantep, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
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