İdlib şehidi için helallik alındı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in evinin önünde helalık alınıp dualar okundu.



Samsunlu 3 yıllık asker Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı gece saat 01.45'te askeri uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada törenle karşılanan şehidin naaşı daha sonra yüzlerce araçlık konvoyla Kıranköy Mezarlığı morguna götürüldü.



Şehit Tayfun Pekel'in naaşı saat 11.00 gibi Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'ndeki anne evinin önüne getirildi. Samsunlular şehidin evinin önüne akın ederken burada dualar okundu ve helallik alındı. Binlerce kişinin katılması dolayısıyla şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracından indirilmeden dua edildi ve tekbirler getirildi.



Şehidin naaşı okunan duaların ardından cenaze namazının kılınması için İlkadım ilçesindeki Büyük Camii'ye götürüldü. Şehit Pekel, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - SAMSUN