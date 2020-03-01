İdlib şehidi için mevlit okutuldu - Son Dakika
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İdlib şehidi için mevlit okutuldu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler için memleketi Kilis'te Mevlid-i Şerif okutuldu.

İdlib şehidi için mevlit okutuldu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler için memleketi Kilis'te Mevlid-i Şerif okutuldu.


3 Şubat tarihinde Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler için Şeyh Muhammet Bedevi Külliyesi'nde İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda şehitler için dua edildi. Mevlid-i Şerif programına Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, şehidin annesi Canan Abo ve babası Uğur Özler ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS

Suriye, Özler, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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