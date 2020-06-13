İdlib şehidi 'Kahrolsun PKK' sloganları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi 'Kahrolsun PKK' sloganları ile son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib bölgesinde 5 Haziran günü teröristler tarafından zırhlı ambulansa yapılan hain saldırıda yaralanan daha sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş İdris Mağat, memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yolbağı Mahallesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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