İdlib şehidi memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı - Son Dakika

İdlib şehidi memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı.

İdlib şehidi memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı.


Samsun'un Alaçam ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidin naaşı bugün askeri uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan karşılama töreninde hüzünlü anlar yaşandı. Yapılan askeri tören ve duaların ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere Alaçam ilçesine doğru hareket etti.


Şehit Şükrü Elibol'un cenazesi Alaçam Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.


Çarşamba Havalimanı'ndaki askeri törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, şehidin yakınları, askeri ve mülki erkan ile Alaçamlı hemşehrileri katıldı. - SAMSUN

Samsun, Alaçam, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
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