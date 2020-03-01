İdlib şehidi Muhammed Yılmaz Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Muhammed Yılmaz Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Muhammed Yılmaz Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı

15 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

İdlib şehidi Muhammed Yılmaz Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 27 yaşındaki şehidin naaşı, Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından Ulu Cami önündeki meydana getirildi.

Şehidin annesi Hatice, babası Hüseyin, kardeşleri Emre ve İbrahim Yılmaz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehit Muhammed Yılmaz'ın naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazını müteakip Kütahya Hava Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.

Törene, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kütahya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:22 Kaynak: AA
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