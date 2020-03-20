İdlib şehidi Oğuzhan Taş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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İdlib şehidi Oğuzhan Taş son yolculuğuna uğurlandı
7 saat önce
Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın cenazesini camiye getiirlmesi Şehidin yakınlarından görüntüler Maske takan cemaat Cenaze namazının kılınması Şehidin uğurlanması KAHRAMANMARAŞ - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş,...
Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın cenazesini camiye getiirlmesi
Şehidin yakınlarından görüntüler
Maske takan cemaat
Cenaze namazının kılınması
Şehidin uğurlanması KAHRAMANMARAŞ - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş, son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:41 Kaynak: AA
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